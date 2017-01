Satellitenkontrollzentrum: Esoc wird 50 Jahre alt  und will groß feiern

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Das Satellitenkontrollzentrum Esoc der Europäischen Weltraum Agentur Esa in Darmstadt feiert in diesem Jahr Geburtstag. Esoc wurde 1967 gegründet und will dieses Jubiläum in diesem Jahr groß feiern. Viele Veranstaltungen sind geplant, darunter eine „Lange Nacht der Sterne“, verbunden mit einem Tag der offenen Tür, wie Esa-Direktor Rolf Densing heute bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz angekündigt hat.Der Standort in Darmstadt soll darüber hinaus weiter entwickelt werden. Zwei neue Betriebsgebäude sind in Planung.Zu den wissenschaftlichen Höhepunkten in diesem Jahr gehört ein Programm zur „Weltraumlage-Erfassung“ (SSA). Das Programm soll helfen, Gefahren aus dem Weltraum für die Erde vorherzusagen, um sie abwenden zu können. Gemeint sind Gefahren durch Weltraum-Schrott oder Asteroide, die auf die Erde abzustürzen drohen. Oder Gefahren durch Sonnenaktivitäten und Weltraumwetter-Ereignissen. Dazu sollen so genannte Fliegen-Augen-Teleskope in Sizilien oder Spanien installiert werden und permanent das Universum nach solchen Gefahrenherden absuchen.Action im Kontrollzentrum wird es auch am 7. März geben. An diesem Tag soll durch die Mitarbeiter in Darmstadt der Start des Sentinel-2B-Satelliten erfolgen. Das hochmoderne Gerät soll tagtäglich Daten aus der Erdbeobachtung liefern, die etwa zur Erstellung von Wettermodellen, Vorhersagen von Meeresbewegungen, Wellenhöhen und Gefahrenvorhersagen für die Schiffe oder Erntevorhersagen genutzt werden können. Außerdem wird die Mission ADM-Aeolus zur Beobachtung der Atmosphäre und des Wetters weitergeführt. ok