Essen brennt an: Zehn Menschen wegen Rauchs behandelt

Qualmendes Essen auf einem Herd hat in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) einen Rettungseinsatz ausgelöst. Insgesamt zehn Menschen mussten in mehreren Rettungswagen behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Zwei von ihnen kamen wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Insgesamt befanden sich 15 Personen in der Wohnung, als das Essen auf dem Herd anbrannte und zu qualmen begann. Die anrückende Feuerwehr schüttete sicherheitshalber Wasser über den rauchenden Topf und belüftete die Wohnung. Schaden am Gebäude sei nicht entstanden, hieß es.

(dpa)