Euronext buhlt um deutsche Kunden: 2018 erste Börsengänge

Die Vierländerbörse Euronext wirbt nun auch in Deutschland um junge Börsenkandidaten - und macht damit der Deutschen Börse in ihrem Heimatmarkt Konkurrenz. „Unser Ziel ist, der Haupttechnologiemarkt in Europa zu werden”, sagte Vorstandsmitglied Anthony Attia den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX in Frankfurt. Von neuen Niederlassungen in Frankfurt und München aus bemüht sich die Euronext um junge Technologie-Unternehmen als Kunden. „Wir haben bereits deutsche Unternehmen in der Pipeline, die im nächsten Jahr ein Listing an der Euronext anstreben”, sagte der Euronext-Repräsentant für Deutschland, Michael Schatzschneider.

(dpa)