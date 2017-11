Evangelische Kirche rechnet mit weniger Geld durch Steuer

Schwere Beute: Einbrecher stehlen über zwei Tonnen Metall

Dautphetal/Marburg. Schwer zu schleppen hatten Einbrecher in Mittelhessen. Sie hätten aus einem Containerbetrieb in Dautphetal 2,5 Tonnen Kupfer und Zink gestohlen, teilte die Polizei in Marburg am Mittwoch mit. mehr