Evangelische Kirchen in Hessen läuten Glocken für Frieden

Fünfzehn Minuten lang werden viele Evangelische Kirchgemeinden in Hessen am Freitagabend ihre Glocken läuten. Von 18 Uhr bis 18.15 Uhr werde so am internationalen Friedenstag ein „starkes, solidarisches Symbol” für den Frieden gesetzt, teilten die beiden hessischen Landeskirchen in ihrer Ankündigung am Dienstag mit. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) unterstützen damit eine Aktion des Europäischen Kulturerbejahrs „Sharing Heritage” 2018. In deren Rahmen hatte die Europäische Kommission unter dem Motto „Frieden sei ihr erst Geläute” das Glockenläuten initiiert. Der Spruch stammt vom Dichter Friedrich Schiller.

Bischof Martin Hein (EKKW) und Kirchenpräsident Volker Jung (EKHN) hatten die Gemeinden in einem Schreiben aufgerufen, sich an dem Glockengeläut zu beteiligen. Als Anlass nannten sie das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und Beginn und Ende des Dreißigjährigen Krieges vor 400 beziehungsweise 370 Jahren. Aber auch „die aktuelle Lage der Welt braucht das Gebet für den Frieden”, sagten die beiden Kirchenmänner.

(dpa)