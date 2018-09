Evonik: Vorprodukte-Geschäft für Kosmetik/Haushaltsreiniger

Der Spezialchemie-Konzern Evonik legt seine Geschäfte mit Vorprodukten für Kosmetik und Haushaltsreiniger zusammen. Die neue Einheit „Care Solutions” soll das Wachstum der Sparte für Nahrungs- und Pflegevorprodukte stärken, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Sie starte zum Anfang des kommenden Jahres.

Evonik will damit auch Kosten senken. Die Produktion im britischen Werk Milton Keynes soll 2019 enden, diejenige im spanischen Granollers im Jahr 2020. Auch in Hanau und Schlüchtern will das Unternehmen in der neuen Geschäftseinheit nicht mehr produzieren.

(dpa)