Ex-Kiga-Mitarbeiter: Erneut Prozess wegen Kindesmissbrauchs

Ein ehemaliger Kindergartenmitarbeiter wehrt sich vor dem Darmstädter Landgericht gegen seine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das Amtsgericht Darmstadt hatte im Mai 2016 eine dreijährige Haftstrafe gegen den inzwischen 22-Jährigen verhängt. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für ausreichend gehalten und Berufung eingelegt.

Der neue Prozess soll heute beginnen. Im ersten Verfahren hatte das Gericht den Angeklagten in Haft geschickt, weil er im Juni und Juli 2015 in einem Kindergarten in Pfungstadt mehrere Mädchen im Intimbereich berührt hatte. Der Mann leistete zur Tatzeit seinen Freiwilligendienst in der Einrichtung. Damals hatte der Angeklagte die Übergriffe bei Beginn des Prozesses gestanden. Für das neue Verfahren werden zwei Verhandlungstage angesetzt.

(dpa)