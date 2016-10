Ex-Minister erhalten in Hessen mehr Pension als im Bund

Frühere Regierungsmitglieder in Hessen erhalten mehr Pension als ihre Ex-Kollegen auf Bundesebene. Dies geht aus dem Alterssicherungsbericht 2016 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Über die Altersbezüge hatte zuerst die „Bild”-Zeitung (Dienstag) berichtet. Im Schnitt zahlt Hessen demnach 4658 Euro und der Bund 4600 Euro pro Monat. Mit 55 Jahren gehört die Regelaltersgrenze in Hessen zu den niedrigsten in ganz Deutschland, der Anspruch besteht bereits nach zwei Jahren Amtszeit.

Spitzenreiter bundesweit sind demnach ehemalige Minister aus Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich mehr als 7600 Euro. Die Steuerzahler kostet die Versorgung der 646 früheren Regierungsmitglieder und ihrer Hinterbliebenen in Bund und Ländern 44,2 Millionen Euro jährlich.

Ehemalige Abgeordnete erhalten demnach in Hessen durchschnittlich 2614 Euro, die Regelaltersgrenze liegt bei 60 Jahren. Am meisten fließt den früheren Parlamentariern in Bayern mit 3576 Euro zu, denjenigen auf Bundesebene 3550 Euro. Insgesamt 130,5 Millionen Euro bekommen die 3907 Ex-Abgeordneten und ihre Hinterbliebene aller Parlamente jedes Jahr überwiesen.

