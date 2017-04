NSU-Untersuchungsausschuss: Ex-Polizeichef Nedela: Habe mit dem Kapitel abgeschlossen

Der frühere Landespolizeipräsident Norbert Nedela hat von dem schwierigen Verhältnis mit dem Verfassungsschutz bei der Aufklärung des Mordes an dem deutsch-türkischen Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in Kassel berichtet. Im NSU-Untersuchungsausschuss sagte der 65-Jährige am Mittwoch in Wiesbaden, ihm sei immer wieder von Problemen in der Zusammenarbeit von Kollegen berichtet worden.

Er habe nach seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand alle seine persönlichen Unterlagen und Notizen vernichtet. „Ich habe alles in den Reißwolf geben lassen, weil ich mit dem Kapitel meines Lebens bei der Polizei abschließen wollte”, sagte Nedela. „Ich besitze nichts mehr aus diesen vier Jahrzehnten.” Nedela war nach 40 Jahren im Polizeidienst 2010 vom damaligen Innenminister Boris Rhein (CDU) entlassen worden. Als Grund wurden Differenzen in Fragen der Polizeiführung genannt.

Das Landtagsgremium beleuchtet die Ermittlungen nach dem Mord an Yozgat im Jahr 2006 in Kassel kritisch. Kernfrage ist, ob in hessischen Sicherheitsbehörden Fehler gemacht wurden. Die Tat wird dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugerechnet, dessen Mordserie 2011 aufflog. Der Mord in Kassel fällt in die Amtszeit Nedelas.

