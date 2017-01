Exhibitionist belästigt Grundschülerinnen in Kassel

Ein Exhibitionist hat sich in Kassel in der Nähe einer Schule vor zwei Mädchen entblößt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befanden sich die neun und zehn Jahre alten Mädchen gegen 7.45 Uhr am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule. Der Mann näherte sich den Kindern, öffnete Hose und Gürtel und zeigte ihnen sein Geschlechtsteil. Die Mädchen rannten daraufhin in die Schule und wandten sich an eine Lehrerin. Der Exhibitionist konnte fliehen, seine Identität war zunächst nicht bekannt.





(dpa)