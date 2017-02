Exorzismus-Prozess wird mit Gutachten fortgesetzt

Im Frankfurter Mordprozess um eine mutmaßliche Teufelsaustreibung mit tödlichem Ende werden heute die Gutachten zweier psychiatrischer Sachverständiger erwartet. Sie sollen zur Frage der Schuldfähigkeit der fünf Angeklagten Stellung nehmen. Falls das Landgericht die Gutachten wie geplant an einem Verhandlungstag hört, könnte die Beweisaufnahme in dem seit Oktober laufenden Prozess geschlossen werden. Mögliche Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind für den 17. Februar vorgesehen. Die Urteilsverkündung ist am 28. Februar geplant.

Den fünf zwischen 16 und 44 Jahre alten Koreanern wird gemeinschaftlicher Mord zur Last gelegt. Im Dezember 2015 war eine mit ihnen verwandte 41-jährige Frau in einem Frankfurter Hotelzimmer getötet worden, weil sie angeblich vom Teufel besessen war.

(dpa)