FDP: Asylverfahren grundsätzlich nur bei gültigen Papieren

Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag will Flüchtlinge, die mutwillig ihre Ausweispapiere vernichtet haben, ohne Asylverfahren ausweisen. Voraussetzung für den Antrag sollte grundsätzlich die Vorlage echter Personalpapiere sein, erklärte der innenpolitische Sprecher Wolfgang Greilich am Mittwoch in Wiesbaden.

Wer nicht glaubhaft darlegen könne, dass er seinen Pass etwa bei der Flucht über das Mittelmeer unverschuldet verloren hat, sei „in unserer Gesellschaft nicht erwünscht”, heißt es in einem Papier zur inneren Sicherheit, das auch Thema auf dem FDP-Parteitag am 18. und 19. März in Hanau werden soll.

„Wenn der Staat die Kontrolle über die Sicherheit behalten will, muss er auch die Kontrolle über die Zuwanderung behalten”, sagte Greilich. Es gebe keine konkreten Zahlen, wie viele Flüchtlinge ohne gültige Papiere in den Erstaufnahmeeinrichtungen ankämen. Mitarbeiter vor Ort schätzten die Quote auf etwa 40 bis 60 Prozent.

Bei der geplanten Einführung der elektronischen Fußfessel bei Gefährdern mahnte Greilich, nun zügig die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Dass die gesetzliche Neuregelung in Hessen ins Stocken gerate, sei ein Zeichen dafür, dass es bei dem Thema Streit innerhalb der Regierungskoalition gebe.

(dpa)