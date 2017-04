Ex-Minister verlässt überraschend die Politik: FDP-Fraktionschef Rentsch wechselt in die Wirtschaft

Der langjährige hessische FDP-Landtagsfraktionschef Florian Rentsch verlässt überraschend die Politik und wechselt in die Wirtschaft. Er werde zum 1. Juli neuer Vorstandschef des Verbandes der Sparda-Banken, kündigte der 42-Jährige am Dienstag in Wiesbaden an. Mitte Mai werde er daher sein Amt als Fraktionschef niederlegen. Als Motiv für den Wechsel gab er den Wunsch nach neuen beruflichen Perspektiven an. Wer sein Nachfolger werden soll, wurde zunächst nicht bekannt. Rentsch wollte sich dazu nicht äußern.

Der in Kassel geborene Rentsch hatte die sechsköpfige Fraktion der Liberalen seit der Landtagswahl 2014 als Vorsitzender angeführt. Dieses Amt hatte er zuvor schon zwischen 2009 und 2012 inne, bevor er in der damaligen Koalition mit der CDU Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung wurde.

Inzwischen regiert ein schwarz-grünes Bündnis in Hessen. Die Liberalen hatten 2014 nur ganz knapp den Wiedereinzug ins Parlament geschafft und sitzen seitdem in der Opposition. Der FDP-Politiker Rentsch war 2003 erstmals in den Landtag gekommen.

Gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl muss sich die FDP-Fraktion neu aufstellen. Rentsch war viele Jahre eine der prägenden Figuren der Liberalen in Hessen.

Im Verband der Sparda-Banken mit Sitz in Frankfurt wird Rentsch Nachfolger von Prof. Joachim Wuermeling, der im Herbst 2016 verabschiedet wurde und als Vorstand zur Bundesbank wechselte. Der Verband prüft und berät die zwölf selbstständigen Sparda-Banken der Gruppe und versteht sich als deren Sprachrohr.

