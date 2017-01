Hessen-Wahl: FDP-Politiker Wolfgang Greilich tritt nicht mehr an

Der FDP-Landtagsabgeordnete Wolfgang Greilich kandidiert einem Medienbericht zufolge bei der Hessen-Wahl im kommenden Jahr nicht erneut. Der 62-Jährige sagte den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein Main (Samstagausgabe), dass er sich am Ende der Wahlperiode nach zehnjähriger Parlamentszugehörigkeit aus der aktiven Politik zurückziehen wolle.

Greilich gehört dem hessischen Landtag seit 2008 an, von Mai 2012 bis Januar 2014 war er Fraktionsvorsitzender. In der laufenden Wahlperiode ist der Jurist Vizepräsident des Landesparlaments. Der FDP gehört Greilich bereits seit 1970 an.

Seinen Kreisverband - Greilich vertritt im Landtag den Wahlkreis Gießen I - wollte er am Freitagabend informieren, den Landesvorstand an diesem Samstag. Der neue Landtag in Hessen wird voraussichtlich Ende 2018 gewählt.

