FDP befürchtet Abwanderung von Lehrern

Die FDP warnt vor hoher Arbeitslosigkeit von Hessens Lehrern in den Sommerferien. Bundesweit belege das Land nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hinter Baden-Württemberg dabei den zweiten Platz, sagte der Bildungsexperte der FDP-Fraktion im Landtag, Wolfgang Greilich, der dpa in Wiesbaden. Das werde zu einem Abwandern der Pädagogen in andere Bundesländer führen und die angespannte Situation bei der Lehrerversorgung im Land gerade an den Grundschulen nochmals verstärken.

Demnach waren in den relevanten Monaten Juli und August im Jahr 2013 nach Angaben von Greilich noch 759 Pädagogen ohne Job gewesen. Nach der Regierungsübernahme von CDU und Grünen sei die Sommerferien-Arbeitslosigkeit dann im Jahr 2014 auf 998, ein Jahr später auf 1063 und 2016 auf 1102 Lehrer gestiegen, kritisierte der FDP-Politiker und kündigte einen Antrag der Liberalen dazu für die nächste Landtagssitzung an.

(dpa)