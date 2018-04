FDP berät über Programm zur Landtagswahl

Die hessische FDP will als „Reformpartei” in den Landtagswahlkampf ziehen. Das Bundesland brauche eine „Hessen Agenda 2030”, sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, René Rock, am Samstag bei einem Landesparteitag der Liberalen in Wetzlar. Es gehe um „eine Agenda, die dieses Land in die Zukunft führt, die die großen Herausforderungen annimmt, die vor uns liegen”. Konzentrieren will sich die FDP dabei insbesondere auf die Themen Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung. Das Wahlprogramm sollten rund 300 Delegierte am Samstagnachmittag verabschieden.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2013 hatte die FDP mit 5,0 Prozent der Stimmen nur knapp den Einzug ins Landesparlament geschafft. Bei einer im März veröffentlichten repräsentativen Befragung von mehr als 1000 Hessen kam die FDP auf 7 Prozent der Stimmen. Der neue Landtag wird am 28. Oktober gewählt.

(dpa)