FDP fordert Hymne für Hessen

Die FDP fordert eine eigene Hymne für das Land Hessen. Der frühere Justizminister Jörg-Uwe Hahn sagte der „Frankfurter Rundschau” (Freitag): „Zur Identität eines Landes gehören nun einmal eine Fahne und eine Hymne.” Erforderlich seien „gerade in Zeiten eines Umbruchs Symbole, auf die man sich als Gesellschaft verständigt”. Die FDP will heute einen entsprechenden Antrag in die Enquetekommission Verfassung einbringen. Hahn schlägt vor, der Landtag solle einen Wettbewerb ausloben, um eine Hessen-Hymne zu küren.

(dpa)