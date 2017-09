FDP sieht Chancen für hessischen Landtag ohne AfD

Die hessische FDP sieht Chancen, die AfD auch aus dem nächsten Landtag herauszuhalten. Dazu müsse man die Partei in ihren Inhalten stellen, sofern denn welche erkennbar seien, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jürgen Lenders am Montag in Wiesbaden. In Hessen wird 2018 ein neues Landesparlament gewählt.

Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf sagte Lenders, dass keiner „den richtigen Schlüssel gefunden hat, wie man mit der AfD umgeht”. Allerdings sei die inhaltliche Auseinandersetzung auch schwierig, wenn die Partei beispielsweise beim Thema Rente kein eigenes Konzept habe. Der CDU warf er vor, in der Flüchtlingspolitik versagt zu haben - und damit mitverantwortlich für den Erfolg der AfD zu sein.

(dpa)