FDP stellt Landesliste für Bundestagswahl auf

Mitglieder der hessischen FDP kommen von heute an in Hanau zu ihrem zweitägigen Landesparteitag zusammen. Im Congress Park wird auch die Landesliste für die Bundestagswahl im September aufgestellt. Als Spitzenkandidatin und Nummer eins auf der Liste soll die Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Bundes-FDP, Nicola Beer, antreten. Hessen-FDP-Chef Stefan Ruppert will an Platz zwei kandidieren. Auf Platz drei steht der frühere Bundestags-Vizepräsident und FDP-Bundesschatzmeister Hermann Otto Solms.

Ruppert will sich am Sonntag wieder zum Landesvorsitzenden wählen lassen. Einen Wechsel soll es bei den Stellvertretern geben. Der Vize-Vorsitzende Lasse Becker tritt aus beruflichen Gründen nicht mehr an, wie Ruppert sagte. An dessen Stelle werde er den stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Landtag, Jürgen Lenders, vorschlagen.

(dpa)