FFM und Offenbach: Mit Broschüre EU-Zuwanderer schützen

Mit einer gemeinsamen Broschüre wollen Frankfurt und Offenbach vor allem EU-Zuwanderer aus Südosteuropa vor Missbrauch bewahren. Informationen über Rechte und Pflichten sollen vor Mietwucher oder Abhängigkeiten durch Landsleute in der Region schützen, sagte Frankfurts Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) am Donnerstag. Eine vor einem Jahr für Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien mit großer Resonanz aufgelegte Broschüre erscheint jetzt auch unter anderem in Polnisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Kroatisch.

Bei vielen EU-Zuwanderern gebe es falsche Vorstellungen über Deutschland, sagte Matthias Schulze-Böing, der für die Integration in Offenbach zuständig ist. Oft werde dann ihre Hilflosigkeit etwa durch Vermittlung halblegaler oder illegaler Jobs ausgenutzt. Ziel sei es, die EU-Zuwanderer in Erwerbsarbeit zu bringen. Hartz IV oder Sozialhilfe für EU-Migranten, die keine Arbeit fänden, sei nicht vorgesehen.

In Offenbach ist die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien in den vergangenen fünf Jahren um fast 100 Prozent angestiegen. In Frankfurt kamen 2015 fast 60 Prozent aller Zuwanderer aus EU-Ländern. Beide Städte seien aber für viele Neuankömmlinge nur eine erste Anlaufstation. Oft siedelten sie dann in andere Kommunen in Deutschland um.

