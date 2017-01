FSV Frankfurt hat Wiederaufstieg noch nicht angehakt

Schlichten und fahren: Busse ab Montag wieder unterwegs

Frankfurt/Main. Während einer Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Und deswegen werden am Montag in vielen hessischen Städten erstmals seit längerer Zeit wieder die Busse aus den Depots geholt. An geheimem Ort suchen Arbeitgeber und -nehmer derweil nach einer Lösung im Tarifkonflikt. mehr