FSV punktet gegen Osnabrück

Fußball-Drittligist FSV Frankfurt hat im ersten Spiel nach seinem Insolvenzantrag einen Achtungserfolg erzielt. Gegen den Aufstiegsanwärter VfL Osnabrück spielte der Tabellenvorletzte am Sonntag im eigenen Stadion 1:1 (0:0).

Vor 2872 Zuschauern brachte Cagatay Kader den FSV in der 54. Minute sogar in Führung. Addy-Waku Menga glich für die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss jedoch wieder aus (75.).

Den Abstieg in die Regionalliga werden die Frankfurter trotz dieses Ergebnisses aber kaum mehr verhindern können. Sie verbesserten sich in der Tabelle zwar vom 19. auf den 18. Platz, haben aber immer noch einen Rückstand von vier Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Außerdem droht dem zahlungsunfähigen Verein als Strafe für den Insolvenzantrag der Abzug von neun Punkten in der Tabelle.

