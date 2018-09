Bei einem Brand in einem Fachwerkhaus in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) sind am Dienstag zwei Bewohner verletzt worden. Sie und Nachbarn bemerkten das Feuer in den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner konnten sich selbst aus dem Haus retten, erlitten aber eine Rauchgasvergiftung. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 50 000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, muss noch ermittelt werden.

(dpa)