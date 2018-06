Eines steht jetzt schon fest: Sollte die SPD die nächste Regierung stellen, würde Hessen zum ersten Mal seit 1945 eine Innenministerin bekommen. Und zwar in Gestalt von SPD-Generalsekretärin

Nancy Faeser.

Seine Wahl sei auf die 47-Jährige gefallen, weil sie pragmatisch, durchsetzungsstark und empathisch sei, sagte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gestern bei der Präsentation in Wiesbaden. Faeser ist zugleich das erste Mitglied des Schattenkabinetts, das er öffentlich benannte. Weitere sollen in den kommenden Wochen folgen.

Eintracht-Fan Mit Nancy Faeser würde eine erfahrene Politikerin das Innenressort übernehmen. Seit 2003 sitzt die 47-Jährige aus Schwalbach im Landtag. clearing

Er werde ein Team mit gleich vielen Männern und Frauen präsentieren, kündigte Schäfer-Gümbel an. Ein Merkmal einer sozialdemokratischen Regierung werde auch sein, dass die zentralen Positionen wie das Innenressort in weiblicher Hand sein werden. Die Zahl der Ministerien werde er bei einem Regierungseintritt jedoch nicht erhöhen.

Pakt für Beschäftigung

Dass die Wahl auf Faeser fiel, ist alles andere als eine Überraschung. Schließlich fungiert die Politikerin aus Schwalbach bereits jetzt als die Nummer zwei der hessischen SPD. Zudem ist sie als innenpolitische Sprecherin ihrer Partei im Landtag quasi vom Fach. Oder wie Schäfer-Gümbel es ausdrückt: „Faeser kenne die Probleme der Städte, Gemeinden und Landkreise sowie bei der Polizei und der anderen Sicherheitsbehörden im Land. Mit ihr an der Spitze des Innenministeriums werde ein echter Kulturwandel eintreten“, versprach er. Wie die Hessen-SPD sich diesen Wandel vorstellt, machten der Parteichef und seine Vize gestern vor Vertretern der Polizei, Feuerwehr, Gewerkschaften, Beamtenvertretern und Sport deutlich, die sie zu einem ersten Meinungsaustausch eingeladen hatten.

„Wir bieten den Gewerkschaften einen Pakt für Beschäftigung an“, kündigte Schäfer-Gümbel als wichtigsten Punkt an. Damit solle der öffentliche Dienst wieder attraktiver werden. Als weitere Ziele nannte Faeser eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder, eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 40 Stunden sowie deutlich weniger befristete Beschäftigungsverhältnisse bei den Landesbeschäftigten.

Ein Schwerpunkt einer möglichen Innenministerin Faeser wird auf der Sicherheitspolitik liegen, vor allem der Personalausstattung der Behörden. Als konkrete Maßnahme kündigte sie an, dass an jeder Polizeidienststelle in Hessen ein zusätzlicher Streifenwagen mit zwei Beamten stationiert werde, der rund um die Uhr im Einsatz sein kann. Damit wolle man vor allem eine bessere Abdeckung in der Fläche erreichen.

Staatsverständnis ändern

Zugleich kritisierte Faeser, dass die schwarz-grüne Landesregierung der Polizei in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übertragen, gleichzeitig an Personal und Ausstattung gespart habe. Zwar habe der Innenminister begonnen, wieder mehr Polizeianwärter einzustellen, trotzdem seien 2017 noch mehr Beamte in den Ruhestand gegangen, als neue hinzugekommen seien.

Grundsätzlich sprachen Faeser und Schäfer-Gümbel von einem anderen Staatsverständnis, das sie implementieren wollen. Ein Motto lautet dabei „Stadt und Land, Hand in Hand“. Gemeint ist damit, dass man in der Zusammenarbeit mit den Kommunen mehr auf ein partnerschaftliches Miteinander setzen möchte. Fehlt nur noch der Auftrag der Wähler. Und da sieht es nach den jüngsten Umfragen noch nicht nach einer nachhaltigen Wechselstimmung in Hessen aus, zumindest was eine SPD geführte Regierung betrifft.