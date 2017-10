Fahndung nach Vergewaltigern noch ohne Erfolg

Die Fahndung nach zwei Männern, die vor einer Woche eine 44 Jahre alte Frau in einem Lkw vergewaltigt haben sollen, war bislang erfolglos. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Die Männer hatten der Frau am späten Abend aufgelauert, als diese mit ihrem Auto an einer roten Ampel hielt. Einer der Täter hatte sich zu der Frau in den Wagen gesetzt und sie gezwungen, am Straßenrand zu parken. In einem in der Nähe abgestellten Lastwagen sollen sie sie dann vergewaltigt haben. Die Fahndung nach den Tätern läuft seit Mittwoch.

(dpa)