„Fahr Rad”!: Wie ein Verkehrsmittel die Stadt zurückerobert

Die großen Städte ersticken am Autoverkehr und an den Abgasen. Das hat dem Fahrrad in den vergangenen Jahren weltweit eine große Renaissance verschafft. Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt zeigt nun, wie das Rad eine verbindende Rolle zwischen Verkehrsplanung und Stadt- und Landschaftsarchitektur spielen kann.

Am Beispiel von acht Städten - von Kopenhagen über New York bis Karlsruhe - stellt die Schau unter dem Titel „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt” beispielhafte Wege vor. Der Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur muss nach Ansicht der Ausstellungsmacher mit einem besseren Öffentlichen Nahverkehr und einer Erweiterung der Urbanität einhergehen. Die Ausstellung ist vom 21. April bis 2. September zu sehen.

(dpa)