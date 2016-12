Fahrbahn nach Großbaustelle auf A3 wieder frei

Zehntausende Pendler können aufatmen: Der tägliche Stau in der Großbaustelle auf der Autobahn 3 zwischen Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz hat bald ein Ende. Die Arbeiten werden fristgerecht fertig, wie ein Sprecher von Hessen Mobil in Wiesbaden am Montag mitteilte. In Richtung Frankfurt ist die Fahrbahn seit Samstag wieder frei, in Richtung Würzburg soll dies wie geplant Mitte Dezember der Fall sein. Die Baustelle befindet sich auf einem der meistbefahrenen Autobahn-Abschnitte Hessens.

Seit Ende Juni wird auf der quer durch Hessen verlaufenden Autobahn bei Offenbach die Fahrbahn auf sechs Kilometern erneuert. Nach Angaben der Polizei in Offenbach gab es in der Dauerbaustelle bis Freitag 175 Unfälle. Die meisten davon waren leichtere Blechschäden, es habe aber auch vier Schwerverletzte gegeben.

(dpa)