Fahrer gerät auf nasser Straße in Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist am Dienstag bei Hosenfeld (Kreis Fulda) von einer regennassen Landstraße in den Gegenverkehr abgekommen und mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen auf der L3079 zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Beide Fahrzeuge seien schwer beschädigt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)