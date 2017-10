Fahrer schiebt Auto auf dem Standstreifen: Tödlich verletzt

Ein 52-Jähriger hat auf der Autobahn 66 bei Hofheim am Taunus im Nebel sein defektes Auto auf dem Standstreifen vorwärts geschoben und ist dabei von einem Kleintransporter erfasst und getötet worden. Der Mann war am Samstagmorgen auf der Fahrerseite gelaufen und hatte die Tür geöffnet, um während des Schiebens das Auto lenken zu können, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Fahrer des Transporters erkannte den Mann im Nebel zu spät und erfasste ihn samt der Fahrertür. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Notarzt leistete Erste Hilfe, konnte den 52-Jährigen aber nicht mehr retten. Der Transporterfahrer erlitt einen Schock.

(dpa)