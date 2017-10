Fahrer schläft: Lastwagen in Flammen

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht mit einem Schrecken davongekommen: Als er auf einem Parkplatz an der A45 bei Haiger in seinem Fahrzeug schlief, hatte die Plane Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer auf der Autobahn den Brand bemerkt und die Polizei alarmiert. Der Mann konnte rechtzeitig den Lkw verlassen und das Feuer selbst löschen. Auch ein weiterer Lkw-Fahrer entdeckte Brandspuren an seinem Fahrzeug. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit nicht aus. Auf Parkplätzen in diesem Bereich habe es schon öfter ähnliche Vorfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte der Sender Hit Radio FFH darüber berichtet.

(dpa)