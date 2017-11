Fahrer wird von seinem Laster erfasst und schwer verletzt

Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Lastwagenfahrer aus seinem Sattelzug gestiegen und von dem Fahrzeug überrollt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 64 Jahre alte Mann den Lastwagen auf einem Firmengelände in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) am Freitagabend aus ungeklärten Gründen verlassen.

Der Sattelzug geriet daraufhin ins Rollen und erfasste den Mann, der unterhalb des Tanks eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Weshalb er sich in diesem Bereich aufhielt, muss noch ermittelt werden, hieß es von der Polizei. Der Sattelzug rollte weiter, prallte gegen ein Auto und blieb schließlich stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

(dpa)