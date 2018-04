Deutsche Bahn: Fahrkartenkontrolleur Klaus Dindorf: Ein Sheriff, der keiner sein will

Wie ein Sheriff steht Klaus Dindorf (47) in der Bahn, breitbeinig, eine Hand am Gürtel eingehakt, den Rücken durchgedrückt. „Hallo, schönen guten Tag, die Fahrscheine bitte“, ruft er. Niemand würdigt ihn eines Blickes, die Köpfe bleiben über die Smartphones gesenkt. Die S 8 ruckelt Richtung Flughafen, die Sonne brennt durch dreckige Fenster, und er schiebt sich durchs Abteil.

Wie so oft täuscht der erste Eindruck. Sein strenger Blick? Demonstrativ zieht Dindorf die Augenbrauen zusammen und lacht. „An manchen Tagen nehme ich mir vor, knallhart zu sein“, sagt er mit Lausbubengrinsen. „Aber das hat noch nie geklappt.“ Denn wenn er ein Sheriff wäre, dann einer, der mit poliertem Stern auf der Veranda sitzt und von den Passanten winkend gegrüßt wird. Nur: Am Arbeitsplatz kann der Frankfurter so viel Freundlichkeit nicht erwarten.

238 Angestellte kontrollieren für die Deutsche Bahn (DB) auf dem Schienennetz des RMV Tickets. Seit sieben Jahren ist Dindorf einer von ihnen. Vorher verdiente er sein Geld als Animateur und stand als Aufpasser vor dem Block von Eintracht Frankfurt. Das Stadion, die 50 000, ihre Energie, das war seine Feuertaufe. Damals hat er die stoische Gelassenheit gelernt, die er heute braucht. Auch wenn er nie gelassen aussieht.

Tattoo und Uniform

Wenn Klaus Dindorf mit der Tram von Niederrad zur Arbeit fährt, wirkt es, als ziehe er als DB-Soldat in den S-Bahn-Krieg. Das Gesichts-Tattoo hat er überschminkt, die schwarzen Haare zum Zopf zurückgebunden, die dunkelblaue Uniform spannt an den Schultern. Er ist schwer beladen, am Gürtel hängen Prüfgerät. Schlagstock, Pfefferspray, Handfesseln und eine Feldflasche mit Pfefferminz-Tee. Dindorf fühlt sich wohler, wenn er alles Wichtige direkt am Körper trägt. Dass er dadurch geradezu martialisch aussieht, nimmt er in Kauf.

Bislang hatte er Glück: Angegriffen worden sei er noch nie, erzählt der Zugbegleiter. Überhaupt seien handfeste Streitigkeiten selten. Aber: Allein im vergangenen Jahr zählte die DB 2300 körperliche Attacken auf seine Kollegen, zur Sicherheit sind sie immer zu zweit unterwegs. Dindofs Arbeitgeber spricht von einer sinkenden Hemmschwelle der Gewalt, die Bahn als „Austragungsort gesellschaftlicher Konflikte“.

Auch sein Revier durchfahren täglich eine halbe Million Menschen. Aber Dindorf sieht in ihnen, eine halbe Million Möglichkeiten, ein Schwätzchen zu halten. „Ich liebe meinen Beruf“, sagt er. Immer unter Menschen, hier ein Witz, dort ein Witz, am liebsten möge er Junggesellenabschiede. Seine Stimme klingt stets, als müsse er sich schon den nächsten Kalauer verkneifen.

„Mit Freundlichkeit und Respekt bist du die Nummer Eins.“ Das ist sein Motto. Er versuche immer so wenig Anlass zur Unfreundlichkeit zu geben wie möglich. Nicht leicht in einem Beruf, in dem man oft der Böse sein muss, oder? Ob das den Kollegen auch immer gelingt? Klaus Dindorf schüttelt energisch den Kopf, er will die Frage nicht beantworten, er rede nur über sich, sagt er. Auch die Kollegen machten nur ihren Job.

Er hat sich jedenfalls daran gewöhnt, dass Menschen ihn ignorieren bis er vor ihnen steht. Dass sie genervt sind, manchmal patzig, manchmal abschätzig. „Die Fahrgäste sind nicht sauer auf den Klausi, die sind sauer auf die Bahn“, sagt Dindorf. „Ich habe die Ticketpreise nicht erhöht, ich bin nicht schuld an der Verspätung.“ Trotzdem bekommen die Kontrolleure den Frust ab. Für die Wut auf die Bahn hat er Verständnis, für die Unfreundlichkeit nicht.

Keine Höflichkeit

Die Halbstarken, die ihm manchmal hinterher brüllen, kann er ignorieren. Es sind die anderen, die Erwachsenen. Dindorf versteht nicht, warum jemand meckert, obwohl er ein Ticket hat. „Die fühlten sich von mir belästigt“, sagt der Frankfurter. Allein aus Höflichkeit, sehe man jemanden kurz an, wenn der einen anspreche. „Ich begegne allen mit Respekt, aber ich möchte auch Respekt zurückhaben.“

Das Misstrauen in ihn als Mensch setzt ihm zu. Ein gängiges Vorurteil ist, dass nur, weil er Kontrolleur sei, er den Fahrgästen Schlechtes wolle. „Ich freue mich nie, jemanden zu erwischen“, sagt der Schaffner. Er betrete den Waggon immer in der Annahme, jeder habe eine gültige Fahrkarte. Ohne sei man auch kein Schwarzfahrer, das klingt ihm zu brutal, sondern ein „Fahrgast ohne Fahrschein“.

Dass sein Beruf manchen als Lachnummer gilt, nervt. Dindorf liegt viel daran zu zeigen, dass er mehr ist als ein wandelndes Kontrollgerät. Zu zeigen, dass eben nicht jeder einfach mal so machen kann, was er macht. Als Zugbegleiter muss er nämlich auch Fahrplan-Lexikon, Einstiegslotse, Vogelscheuche für Bettlerbanden und im Notfall Ersthelfer sein.

Routiniert arbeiten die Kontrolleure sich durch die S 8. Zwei Frauen mit Koffern sehen tuschelnd herüber, ihre letzten Fahrgäste. „Entschuldigen Sie, wir wollen in Kelsterbach raus. Wann kommt die Station?“, fragt eine. Dindorf zieht gekünstelt seine Uniform zurecht und zwinkert ihr zu. „Keine Angst, ich bin ja da“, frotzelt er. „Wenn Ihr lieb seid, helfe ich sogar mit den Koffern.“ Minuten später stehen die Frauen mit ihren Koffern lachend am Gleis, Dindorf winkt ihnen aus der abfahrenden Bahn zu.

Warum er seinen Beruf trotz allem mag? Er zuckt mit den Schultern, als wolle er sagen: Ist doch alles halb so wild. Dindorf sagt, er sei da realistisch: „Nicht jeder kann so lieb und nett sein wie ich.“ Aber wenn sie es doch sind, freut es den Kontrolleur umso mehr.