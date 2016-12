Bus- und Bahnfahren in Hessen: Fahrpläne in Hessen wechseln: Ticketpreise steigen

Bus- und Bahnfahren in Hessen wird im neuen Jahr wieder etwas teurer. Zum 1. Januar heben die beiden wichtigsten Verkehrsverbünde im Land die Ticketpreise im Schnitt um jeweils 1,9 Prozent an. Diesen Schritt hatten der Rhein-Main-Verkehrsverbund und der Nordhessische Verkehrsverbund schon vor einiger Zeit angekündigt. Zuvor steht aber erst einmal der Fahrplanwechsel an diesem Sonntag (11. Dezember) an. Für Bus- und Bahnfahrer in Hessen ergeben sich dadurch einige Änderungen. So werden in Nordhessen künftig erstmals Doppeldeckerbusse mit WLAN im Linienverkehr unterwegs sein.

(dpa)