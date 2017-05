Fahrradfahrerin prallt gegen und schleudert über Mauer

Bei einer Fahrradfahrt hat sich eine 49-jährige Frau in Eichenzell (Landkreis Fulda) lebensgefährlich verletzt. Sie prallte am Sonntagnachmittag gegen eine Steinmauer und wurde durch die Wucht über den Fahrradlenker und über die Steinmauer geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte die Frau, die keinen Helm trug, noch am Unfallort reanimieren. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fahrfehler der Frau sei der Grund für den Unfall, vermutete die Polizei.

(dpa)