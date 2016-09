Eine Radfahrerin ist in Groß-Gerau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Donnerstagabend ein Autofahrer beim Abbiegen die entgegenkommende 60-Jährige übersehen. Die Frau schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Sie wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)