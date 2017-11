Bauordnung: Fahrradständer statt Parkplätze

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Zumindest von der juristischen Seite her soll alles getan werden, um das Bauen im Land einfacher und schneller zu machen. Dazu hat sein Ministerium die Hessische Bauordnung grundlegend überarbeitet. So sollen auch bei den Baugenehmigungen das digitale Zeitalter die Papierform ablösen, die Bereitstellung von Parkplätzen nicht mehr in jedem Fall Voraussetzung für eine Baugenehmigung sein und auch die Pflicht, bei der Aufstockung von Wohnhäusern Aufzüge zu errichten, gelockert werden. Und bei der Gelegenheit will der Grünen-Politiker auch etwas für die ökologischen Anliegen seiner Partei tun und mehr Fahrrad-Stellplätze errichten lassen.

Zum einen soll es die Neufassung der Bauordnung ermöglichen, künftig bis zu einem Viertel der für Neubauten zu errichtenden Autoparkplätze durch Abstellplätze für Fahrräder zu ersetzen. In diesem Umfang können je vier Fahrrad-Abstellplätze einen Autoparkplatz ersetzen. Zum anderen will Al-Wazir auch für den Bau von Nichtwohngebäuden, also vor allem Bürohäuser, eine Pflicht zur Errichtung von Abstellplätzen für Fahrräder in bestimmter Zahl vorschreiben, sofern die Kommunen in ihrer Satzung keine andere Regelung treffen.

Vor allem geht es dem sowohl für Wirtschaft als auch Verkehr zuständigen Minister aber um den Abbau von Bürokratie sowie die Beschleunigung und Vereinfachung von Baugenehmigungen, um vor allem in den Städten und im Rhein-Main-Gebiet wieder mehr Wohnraum schaffen zu können. Das gesamte Verfahren vom Bauantrag bis zur Genehmigung soll dabei elektronisch erfolgen können. Um das Ausfüllen umfangreicher Papiere abzuschaffen, bietet das Land den Kommunen Hilfe an.

Ermutigung für Zweifler

Erleichtert wird auch die Umwandlung von Büroraum in Wohnungen. Um Zweifler zu ermutigen, wird ihnen dabei auch eine mögliche Rückkehr zur vorherigen Nutzung binnen zehn Jahren zugesichert. Ausnahmen von der Pflicht zur Schaffung von Parkplätzen gibt es nach dem Gesetzentwurf, wenn vorhandene Wohngebäude nur um einige Etagen aufgestockt werden. Der Stellplatzpflicht als Kostentreiber soll so laut Al-Wazir begegnet werden.

Auch von der Vorschrift zum Aufzugbau soll es bei bloßer Aufstockung von Wohnhäusern Ausnahmen geben. Barrierefreiheit ist dem Minister weiter wichtig, sie soll für Neubauten Standard sein, bei vorhandenen Gebäuden aber zum Teil auch mit Rampen zu erreichen sein. Zum grünen Minister passt auch, dass gar keine Baugenehmigung mehr nötig sein soll, wenn eine Ladestation für Elektroautos erreichtet wird. Und um dem zunehmenden Trend zum Bauen mit Holz Rechnung zu tragen, soll beim Brandschutz die Musterbauverordnung für Brandschutzanforderungen übernommen werden.

FDP kritisiert Pläne

Die Neufassung der hessischen Bauordnung will Al-Wazir am kommenden Dienstag in den Landtag einbringen. Dieser wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf anberaumen. Die endgültige Verabschiedung und das anschließende Inkrafttreten sind dann im Frühjahr zu erwarten. Die FDP nannte die Pläne unzureichend.“ Man kann mit einem Gartenschlauch keinen Scheunenbrand löschen“, sagte der Abgeordnete Jürgen Lenders. Vor allem müssten die Baugenehmigungen schneller erteilt werden.

Al-Wazir geht dagegen davon aus, dass vor allem die Digitalisierung und die vorgesehenen Vereinfachungen automatisch auch zu einer Beschleunigung der Verfahren führen werden. Hätte er in der Bauordnung den Ämtern der Städte und Landkreise eine bestimmte Frist zur Bearbeitung der Bauanträge aufgedrückt, müsste er den Kommunen im Fall einer Klage auch entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen. Und das könnte für das Land Hessen teuer werden.