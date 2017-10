Fahrweise verrät Betrunkenen: Aufmerksamer Polizist

Ein Polizist auf Privat-Fahrt ist einem betrunkenen Autofahrer in Osthessen zum Verhängnis geworden. Der Beamte fuhr hinter dem Mann und bemerkte, dass dessen Wagen nahe Bebra in Schlangenlinien unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Er alarmierte per Freisprecheinrichtung seine Kollegen. Die Beamten zogen den auffällig fahrenden Mann auf der Bundesstraße 27 aus dem Verkehr. Eine Alkoholkontrolle ergab, dass er 2,5 Promille intus hatte. Seinen Führerschein ist der 70-jährige Verkehrssünder seit seiner Fahrt am Dienstag los.

(dpa)