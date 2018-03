Comedian: Faisal Kawusi: Erster Auftritt in Sadomaso-Klub

Vor einem besonderen Publikum hatte der Comedian Faisal Kawusi seinen ersten Auftritt absolviert: Er stand in einem Frankfurter Sadomaso-Klub auf der Bühne.

Vor einem besonderen Publikum hatte der Comedian Faisal Kawusi seinen ersten Auftritt absolviert: Er stand in einem Frankfurter Sadomaso-Klub auf der Bühne. Um welche Art von Bar es sich handelte, habe er erst gemerkt, als er eine Dame mit einem Hundehalsband gesehen habe, sagte der 26-Jährige am Donnerstag dem Frankfurter Radiosender you fm. Insgesamt habe sein Publikum nur aus sieben Menschen bestanden.

Der Sohn afghanischer Eltern, der mittlerweile in Köln lebt, stammt aus dem hessischen Mörfelden-Walldorf. „Das ist mein Ghetto. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde”, sagte er.

(dpa)