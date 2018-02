Justiz: Fall Johanna: Anklage lautet auf Mord

Trotz umfangreicher Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Gießen nur rund vier Monate benötigt, um Rick J. (41) aus Friedrichsdorf anzuklagen. Er steht im Verdacht, Johanna Bohnacker ermordet zu haben. Die damals Achtjährige wurde am 2. September 1999 in Ranstadt-Bobenhausen entführt, sexuell schwer missbraucht und getötet.

„Wir haben am 5. Februar Anklage erhoben“, sagt der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger. Bevor er an die Öffentlichkeit gehen konnte, musste die Anklageschrift dem 41-Jährigen zugestellt werden. Der sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft.

Angeklagt ist er nun wegen dringenden Mordverdachts, des sexuellen Missbrauchs an Kindern und des Besitzes von kinderpornografischen Dateien. Beim Mordvorwurf geht Staatsanwalt Hauburger davon aus, dem Angeklagten eine andere Version der Dinge nachweisen zu können, als er eingeräumt hatte.

Anderer Tatablauf

Rick J. hatte bei seinen Vernehmungen immer den gleichen Ablauf geschildert. Den sexuellen Missbrauch Johannas hat er eingeräumt. Gestorben sei das Mädchen aber nicht aus einer absichtlichen Handlung heraus, hatte er argumentiert.

Deswegen hatte die Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen angestellt. „Es gab rechtsmedizinische und fachärztliche Gutachten, über deren Inhalt ich vor der Gerichtsverhandlung noch nichts sagen kann. Sie haben aber für uns zu der Erkenntnis geführt, dass der Tatablauf nicht dem entspricht, was der Angeklagte ausgesagt hat“, schildert Hauburger. Ende November hatten die Ermittler eine aufwendige Tatrekonstruktion auf Video aufgezeichnet. „Damit wollten wir erneut die Aussagen des Angeklagten auf Plausibilität überprüfen und kommen zu einem anderen Ergebnis“, sagt Hauburger.

Bei der Anklageerhebung stützt sich Hauburger nicht nur auf das Teilgeständnis von Rick J., sondern vor allem auf die Gutachten und Faseruntersuchungen. An Textilien von Johannas Leiche, die im April 2000 in einem Waldstück bei Alsfeld gefunden worden war, wurden Fragmente von Fingerabdrücken gesichert. Doch bei mehreren Untersuchungen über die Jahre hinweg war der Angeklagte nicht damit in Einklang zu bringen.

Erst nach einem Vorfall mit einer 14-Jährigen in einem Maisfeld bei Nidda im August 2016 richtete sich der Blick der Kriminalbeamten erneut auf Rick J. Mit neuesten Methoden hatten Fingerabdruckexperten des Bundeskriminalamtes schließlich genug Übereinstimmungen feststellen können.

Ebenfalls bei dem Prozess herangezogen werden dürfte ein Teil der rund 17 Millionen Computerdateien, die in der Wohnung des Verdächtigen gesichert wurden. Nach Aussage Hauburgers ist die Sichtung noch nicht komplett. Aber wohl hinreichend genug für die Anklage. Auf den Dateien sei auch Rick J. zu sehen. Aussagen, ob diese mit sexuellen Handlungen an Minderjährigen zusammenhängen, wollte Hauburger nicht treffen.

Freunde befragt

Zudem wurden 110 Zeugen vernommen. „Es ging darum, das Lebensumfeld des Verdächtigen aufzuhellen. Dazu haben wir auch frühere Freunde und Bekanntschaften befragt“, erläutert Hauburger. Aber auch Hinweisgeber des Tattags, etwa auf den von Rick J. benutzten VW Jetta, wurden zum erneuten Gespräch gebeten.

Einen direkten Belastungszeugen gebe es nicht, was dafür spricht, dass der Verdächtige nicht mit der Tat „geprahlt“ hat. Ein Umstand, der schon in anderen Mordfällen zu Ermittlungserfolgen geführt hatte. „Diese entscheidende Stimme gibt es nicht“, sagt Hauburger. Er rechnet mit einem Prozessauftakt noch in der ersten Jahreshälfte. Über die Dauer des Prozesses will Hauburger aber nicht spekulieren.

Weiterhin geprüft werden Parallelen zu ähnlichen Fällen. Dazu sagt Jörg Reinemer, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen: „Wir haben Fernschreiben an jede Dienststätte und Landeskriminalämter geschickt.“ Sogar ins Ausland gingen Schreiben. Bislang gebe es aber keine Parallelen.