Familie auf A 7 getötet: Prozess beginnt im November

Rund ein Jahr nach einem folgenschweren Unfall auf der A 7 in Nordhessen beginnt am 9. November der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer. Der 51-Jährige aus Tschechien hatte das Ende eines Staus auf der Autobahn 7 zwischen Cuxhagen und Kassel-Süd übersehen und war auf das Wohnmobil einer Familie aus dem Kreis Ammerland aufgefahren. Die Eltern (beide 53) und die elfjährige Tochter kamen bei dem Unfall ums Leben. Der Lkw-Fahrer selbst wurde schwer verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft in Kassel am Dienstag mitteilte, ist der Mann wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Für den Prozess ist ein Verhandlungstag vorgesehen.

(dpa)