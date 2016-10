Familie bei Wohnungsbrand in Wetzlar verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wetzlar sind zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand am Montag gegen 14 Uhr in der Küche der Familie. Die Eltern sowie das vier Jahre alte Kind kamen nach Gießen in ein Krankenhaus. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Vermutlich sei ein Küchengerät nicht ausgeschaltet worden, hieß es. Die Polizei schätzte die Höhe des Brandschadens auf etwa 70 000 Euro.

(dpa)