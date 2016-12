Familie nach Überschlag aus Unfallwagen gerettet

Glück im Unglück hatte eine Familie mit drei Kindern, die sich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit ihrem Auto auf der Autobahn 5 in Südhessen überschlagen und überlebt hat. Wie die Polizei berichtet, war zufällig ein Streifenwagen in der Nähe, als der Unfall geschah. Die Beamten konnten demnach Eltern und Kinder retten, bevor das Auto in Flammen aufging. „Die Familie hat wirklich Glück gehabt, dass die Kollegen zufällig in der Nähe waren und schnell gehandelt haben”, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Eltern bei dem Unfall nahe Weiterstadt am Montagabend zwar schwer verletzt, nicht aber lebensgefährlich. Die Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle kamen ins Krankenhaus.

Der Wagen hatte sich wegen eines Reifenschadens überschlagen. Das Auto kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen und ging in Flammen auf, nachdem die Familie daraus gerettet worden war. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Allerdings musste die Autobahn 5 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Unfallstelle musste von der Autobahnmeisterei mit Absperrwänden gesichert und die Fahrbahn gereinigt werden.

(dpa)