Familienstreit: Vater sticht mutmaßlich auf Sohn ein

Bei einem Familienstreit soll ein Vater (53) seinen Sohn (25) in Bad Soden-Salmünster mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben. Die Tat ereignete sich bereits am Freitagabend in der Wohnung des jungen Mannes im Main-Kinzig-Kreis, wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mitteilte. Verletzt wurde der 25-Jährige durch einen Messerstich in den Rücken. Das Opfer wurde mit einer nicht lebensbedrohlichen Wunde im Schulterbereich ins Krankenhaus gebracht.

Der Vater und mutmaßliche Täter wurde noch am selben Abend unter dringendem Tatverdacht von der Polizei festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ermittelt werde wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sagte Markus Jung von der Staatsanwaltschaft Hanau.

Geäußert zu den Vorkommnissen hat sich der 53-Jährige noch nicht. „Die Hintergründe der Auseinandersetzung innerhalb der Familie sind noch völlig unklar”, sagte Jung. Ungeklärt ist auch, wie viele und welche anderen Personen Zeugen des Familienstreits wurden.

(dpa)