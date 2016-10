Familientragödie: Tote Frau und Selbstmordversuch

Nach einer versuchten Selbsttötung eines 47-jährigen Mannes in Frankfurt haben Polizisten am Donnerstag in der Wohnung die Leiche der Ehefrau gefunden. Wie die Frau zu Tode kam, soll eine Obduktion klären. „Wir ermitteln in alle Richtungen”, sagte ein Polizeisprecher. Der 47-jährige sei am Vormittag von einem Kaufhaus auf der Hauptwache in der Innenstadt gesprungen und mit lebensgefährlichen Verletzungen auf dem Vordach des Gebäudes geborgen worden. Als Polizeibeamte die Ehefrau von der Verzweiflungstat informieren wollten, fanden sie die Tote leblos in der Wohnung auf dem Boden liegen.

Nach einer Befragung der Nachbarn hätten sich die Beamten entschlossen, die Tür zu öffnen, hieß es von Seiten der Polizei. Um die drei Kinder im Alter von vier bis acht Jahren kümmerte sich zunächst eine Seelsorgerin. Sie sollten noch am Donnerstag vom Jugendamt in Obhut genommen werden.

(dpa)