Familientragödie in Marburg: Polizei sucht unbekannten Mann

Nach einer Familientragödie im Marburger Südviertel suchen die Ermittler nach einem unbekannten Mann: Er sei kurz nach dem Verbrechen in der Nähe des Tatortes gesehen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Marburg am Freitag mit. Ob der Mann zur Aufklärung beitragen könne, sei unklar.

Der Mann rannte laut Ermittlern kurz nach der Tat über einen Weg, der an dem Tatort vorbeiführt. Unterwegs traf er auf zwei Passanten. Diese bittet die Polizei, sich zu melden. Zudem hoffen die Ermittler auf weitere Zeugen.

Der Hintergrund des Familiendramas von Marburg mit zwei Toten ist weiter unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter mit einem Revolver seine Ehefrau schwer verletzte und seine Tochter und sich tötete.

