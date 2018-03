Fans nennen Schauspieler Hans Sigl auch privat „Bergdoktor”

Für seine Fans ist er einfach nur „Der Bergdoktor”: Schauspieler Hans Sigl wird auf der Straße auch mal mit seinem Seriencharakter angesprochen. „Damit habe ich kein Problem. Das zeigt den Erfolg der Serie”, sagte der 48-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel am Sonntag. Sigl, der seit mittlerweile elf Staffeln Dr. Martin Gruber verkörpert, verriet im Interview auch, wie es mit seiner Filmtochter Lilli weitergeht. Sie hatte am Ende der letzten Staffel einen Autounfall erlitten. Verlassen wird Lilli die Serie nicht: „Nein! Sie spielt erfolgreich Theater, sie breitet sich aus, die Flügel werden größer. Da sind wir alle sehr stolz drauf.” Die Dreharbeiten zur zwölften Staffel sollen im Juni beginnen.

(dpa)