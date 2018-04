„Fanta 4” bekommen Preis für Sprachkultur

300 Menschen erinnern an NSU-Opfer: Unverständnis für Absage

Kassel. Am 6. April wird in Kassel jährlich des NSU-Opfers Halit Yozgat gedacht. Auch in diesem Jahr kamen dazu einige hundert Menschen - trotz einer Absage des Oberbürgermeisters. Was bleibt, ist ein Imageschaden für die Stadt. mehr