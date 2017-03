Fast 3000 Asyl-Klagen bei Verwaltungsgericht Gießen

Rund 2900 Klagen und Eilverfahren zu strittigen Asylentscheidungen sind im vergangenen Jahr beim Verwaltungsgericht Gießen eingegangen. Seit Januar seien es bereits rund 1850, berichtete Gerichtspräsidentin Johanna Domann-Hessenauer am Dienstag. Das Gießener Verwaltungsgericht liege damit hessenweit an erster Stelle. Ein Grund dafür sei sicherlich, dass hier die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge steht. Insgesamt gingen 2016 fast 4900 Verfahren ein. Die Präsidentin hofft, dass das Gericht eine weitere Kammer bekommt, „weil sonst die Verfahren nicht zu erledigen sind”. Derzeit gibt es in Gießen 27 Verwaltungsrichter.

(dpa)