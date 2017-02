Fast 3000 Teilnehmer und Sonnenschein bei Fastnachtszug

Unter dem Motto „Frankfurts Fastnacht, die gefällt - Spaß und Tanz im Narrenzelt!” haben am Sonntag die Narren den Fastnachtszug in der Main-Metropole bejubelt. Von 12.11 Uhr an rollten 73 Wagen auf einer vier Kilometer langen Strecke vom Untermainkai in Richtung Römer, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte. Immer wieder zeigte sich die Sonne. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach von einem „vergnügten Umzug, bei dem die Vereine hohen und kreativen Einsatz gezeigt haben”. 92 Vereine mit fast 3000 Teilnehmern hatten sich angemeldet. Neben Garden, Kapellen und Spielmannszügen bekam die Narrenschar in der Innenstadt auch Pferde und Kanonen zu sehen.

(dpa)