Fast eine Viertel Million Besucher bei Luminale

Kaffeemaschine fängt Feuer: Drei Verletzte

Stockstadt am Rhein. Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis Groß-Gerau sind eine 93-jährige Frau und zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Morgen an der Kaffeemaschine der Seniorin in Stockstadt ausgebrochen. mehr